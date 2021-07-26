Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personel ile bayramlaştı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde şantiyede bulunan Ulaşım, Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Geri Dönüşüm personeli, sonrasında Zabıta ve belediye personeli ile bayramlaşarak, tüm mesai arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.

"Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi; "2 yıldır pandeminin gölgesinde buruk bir bayram geçiriyoruz. Hala sosyal mesafe ve maske tedbirleri devam ediyor. Rabbim salgının kalkmasını ve rahat bir şekilde bir araya gelmeyi nasip eylesin. Geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Bugün mesainin ilk günü dolayısıyla sizlerle selamlaşalım bayramlaşalım istedik. Özellikle bayram kapsamında, bayram tatilinde sokağa çıkma yasağında ve diğer zamanlarda gayret gösteren, emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin, bizlere güç kuvvet, azim versin. Bu ilçeye, bu ile, bu ülkeye İslam alemine en iyi şekilde hizmet edelim inşallah. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum." - KAYSERİ