Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye çalışanlarına kışlık iş kıyafeti verdiklerini belirterek, "Temizlik İşleri biriminde çalışan işçilerimizin sağlığına büyük önem veriyoruz.

Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu belediye çalışanlarına kışlık iş kıyafeti verdiklerini belirterek, "Temizlik İşleri biriminde çalışan işçilerimizin sağlığına büyük önem veriyoruz. Mevsimine göre iş kıyafeti ile sağlık malzemelerini satın alarak dağıtımını yaptık" dedi.


Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve işçilerin katıldığı programla kıyafetleri test ederek işçilere teslim eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kayserililer her sabah temiz bir çevrede güne başlıyor çünkü bu temizliğin gerçekleştirilmesinde 350 temizlik işçisi akşam 22.00 ile saban 06.00 arası genel temizlik yapıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın mücadelesini veriyoruz. Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Kış mevsimi geldi. Şartlar zorlaşıyor. Sahada çalışan personelimizin daha rahat ve sağlıklı çalışması için kışlık kıyafeti önemli. Bu hafta ilk etapta 350 işçiye kışlık elbise dağıttık. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.


Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi gibi malzemelerin alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, temizlik işlerinde çalışanların belli aralıklarla kan örneklerinin alınarak, analizinin yapıldığını ve sürekli sağlık kontrolünden de geçirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi
Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı

Son Dakika Haberleri
19:12 Ataşehir'de velilerden yağmur altında özel okul protestosu - Son Dakika
19:12 Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika
19:11 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı - Son Dakika
19:10 Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Palancıoğlu işçi kıyafetlerini önce kendisi giydi kontrol etti, sonra teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]