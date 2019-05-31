Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu, "Kadir Geceniz Mübarek Olsun"
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Başkan Palancıoğlu, "Kadir Geceniz Mübarek Olsun"

16 dakika önce

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, ilahi af ve rahmet ve bereket ayı Ramazanın ayının 31 Mayıs Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan Kadir Gecesini...

Başkan Palancıoğlu,
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, ilahi af ve rahmet ve bereket ayı Ramazanın ayının 31 Mayıs Cuma gününü Cumartesi'ye bağlayan Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Kur'an-ı Kerim'in inmeye İslam'da en kutsal ve faziletli gece olan Kadir gecesinin, bin aydan daha hayırlı olduğunu ve Kur'an-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir süre bulunduğunu hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Aziz hemşerilerim, Kadir Geceniz mübarek, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmet dolsun. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin önemini layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun. Sevgi ve barış ortamında yaşadığımız güzel ülkemizde ve cennet şehrimizde; bu geceler, duygularımızı tazelememiz için önemli bir vesiledir. Kendimizi dinlememiz ve durup düşünmemiz için önemli bir fırsattır. Kadir Gecesi'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyor, hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin sizlere, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini dilediğini ifade eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mübarek Kadir Gecesini en kalbi duygularla kutladığını, tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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