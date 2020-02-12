Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinin konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinin konuğu oldu - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinin konuğu oldu

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Celal Bayar Anadolu Lisesinde düzenlenen kariyer günleri kapsamında öğrencilere altın öğütlerde bulundu.

Başkan Palancıoğlu kariyer günlerinin konuğu oldu, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Celal Bayar Anadolu Lisesinde düzenlenen kariyer günleri kapsamında öğrencilere altın öğütlerde bulundu.


'Kariyer Günleri'nin konuğu olan Başkan Dr. Palancıoğlu, gençlerin doğru bölümlere yönlenmesi için tavsiyelerde bulunarak; "Başarılı olmak için öncelikle kendi fıtratınıza uygun bölümler seçmelisiniz. Nasıl ki teknoloji ve imkanlar geliştiyse sizlerin de donanımınızın iyi olması gerek. O yüzden yabancı dile önem vermenizi tavsiye ediyorum. Yabancı dili iyi olanlar bu kapıdan çıkarken hayata 1-0 önde başlar. Gençlik yıllarınızda bile bir dakikanızı boş geçirmeyin. Çalışmalarınızın yanında sosyal hayatta aktif olmayı da unutmayın Muhakkak kültürel etkinlikleri takip edin. Başaramayacağınız hiçbir şey yok bir şeyi başarmak için ısrarlı ve azimli olmalısınız. İngilizcenizi çok iyi geliştirin ve kendinizi her alanda çok iyi yetiştirin. Hayatta kimin donanımları fazlaysa en çok o başarılı olur. Hayata her zaman gülümseyen insanlar olun, etrafınıza pozitif enerji yayın. Rabbim sizlere hayırlı yazgılar yazsın, başarılar, muvaffakiyetler versin. Sağlık ve huzur içinde güzel konumlara gelin. Çünkü sizlerin iyi konumlara gelmesi öncelikle aileniz, daha sonra da toplum için çok önemli bir değer olacaktır" şeklinde konuştu.


Başkan Palancıoğlu, konuşması bitikten sonra öğrencilerle soru cevap yaparak, söyleşi sonunda öğrencilere kitap hediye etti. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Celal Bayar, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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