Başkan Palancıoğlu, Kaymakam Yırık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliğine atanan Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık'a veda ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Erkaya Yırık'a teşekkür etti.

Palancıoğlu, Yırık'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "7 yıldır ilçemize hizmet eden kaymakamımız, Elazığ'a vali olarak atandı. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eder, ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Elazığ'daki yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim Elazığ'da da güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Erkaya Yırık da Kayseri'den güzel anılarla ayrılacağını anlatarak, görev yaptıkları her yerin memleketleri olduğunu belirtti.