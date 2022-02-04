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Başkan Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 42. yılını kutladı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 42. yılını kutladı

04.02.2022 15:41
Başkan Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin 42. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin 42. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Palancıoğlu, mesajında, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin Melikgazi Belediyesi ile her manada uyum içinde çalıştığını belirtti.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru basın ve medyanın aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçları olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri'de yerel basını hep önemsedik. Yerel basın bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız. Halkı bilgilendirmek maksadıyla mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Bu vesileyle Kayseri halkına sunmuş oldukları hizmetten dolayı Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ve üyelerine işlerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim. Belediye olarak yapılan çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin halka duyurulmasındaki rolleri nedeniyle gazetecilerimize teşekkür ederim."

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 42. yılını kutladı - Son Dakika


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