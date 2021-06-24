Palancıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kayseri Şeker'in tarımsal faaliyetleri ve gelecek dönem projeleri hakkında Başkan Akay'dan bilgi aldı.

Kayseri Şeker'in kentin mihenk taşı konumunda güzide kuruluşlardan biri olduğunu ve Başkan Akay ile ekibinin uzun yıllardır çok önemli başarılara imza attıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hüseyin Akay, gerçekten zor ve meşakkatli bir görevi başarıyla devam ettiriyor. Cenab-ı Allah daha nice güzel görevler yapmayı kendisine nasip etsin inşallah. Kendisini yaklaşan genel kurulda da inşallah yine başkan olarak görmek istiyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, ekibinden ve kendisinden güzel hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Allah çiftçi kardeşlerimize de hayırlı ve bol bereketli kazançlar nasip etsin. Tarım ve hayvancılık şu anda ve gelecekte en önemli konulardan bir tanesi durumunda. Dolayısıyla Kayseri Şeker'in de bu süreçte tarım ve hayvancılık ile ilgili yatırımlarını iyi biliyoruz. Daha da ileriye gidebilmesi için çiftçilerimizin el ele vermesi, Kayseri Şeker'in geleceğe daha güçlü bir şekilde yatırım yapması ve hazırlanması gerektiğini düşünüyorum."

Palancıoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Akay ise şunları aktardı:

"Başkanımız belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Kayseri'nin meselelerine sahip çıkan bir anlayış sergiliyor. Bu çerçevede bizler de kendisinin yakın ve sıcak ilgisi ile desteğini her zaman görüyor ve hissediyoruz, onun için de ayrıca müteşekkiriz. Kayseri Şeker, kendisinin de ifade ettiği gibi Kayseri'nin mihenk taşı kuruluşlarından bir tanesidir. Elbette çok geniş bir coğrafyada binlerce çiftçinin ekmek kapısı, dolayısıyla sayın başkanımızın böyle bir kuruma sahip çıkmasının, çiftçimize, onların ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkması anlamına geldiğini ifade etmek gerekiyor. Ben kendisinin bu yakın ilgi ve desteğine tekrar teşekkür etmek istiyorum."