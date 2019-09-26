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Başkan Palancıoğlu: " Kayserigaz, çalışmalarıyla Türkiye'ye hep örnek oluyor"

2 saat önce

Kayserigaz'da Genel Müdürlük görevine getirilen Dinçer Akbaba ve Önceki Dönem Genel Müdür Adem Dincay, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek 2020 yılı yatırım planını değerlendirdiler.

Başkan Palancıoğlu:

Kayserigaz'da Genel Müdürlük görevine getirilen Dinçer Akbaba ve Önceki Dönem Genel Müdür Adem Dincay, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek 2020 yılı yatırım planını değerlendirdiler.


Kayseri'ye üst seviyede hizmet eden Kayserigaz'a teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayserigaz Türkiye'de benzer kuruluşların içerisinde çalışmalarıyla hep örnek gösteriliyor. Kayseri merkezde yatırımlarını tamamlandı, ilçelere yatırımlarını sürdürüyor. Kayseri için atılan adımlar ve yapılan çalışmalar neticesinde Kayseri giderek daha modern bir yaşama kavuştu. Günümüzde, doğalgaz kullanan yerleşimlerin gün geçtikçe artması hem enerji tasarrufu hem de çevrenin korunması bakımından oldukça önemli. Kayseri'nin geleceğine birlikte yön vermek için çalışmalarımız devam edecek. İlçemizde doğalgaz gelmeyen yer kalmaması için çalışmalarımız sürdüreceğiz. Kayserigaz tarafından, Kayseri'ye ve Kayserili'ye yapılan yatırımlardan oldukça memnunuz. Bu nazik ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür eder, Dinçer Akbaba'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim. Aynı zamanda görevden ayrılan Adem Dincay'a Kayserigaz'a hizmetleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Kayserigaz, Melikgazi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
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