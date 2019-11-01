Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu, "Kendi sahamızda oynayacağımız maça sporseverleri bekliyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu, 'Kendi sahamızda oynayacağımız maça sporseverleri bekliyoruz'

Başkan Palancıoğlu, "Kendi sahamızda oynayacağımız maça sporseverleri bekliyoruz"

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının bu hafta kendi sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet ettiğini söyledi.

Başkan Palancıoğlu,

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının bu hafta kendi sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet ettiğini söyledi.


Melikgazi Belediyespor voleybol takımının yapmış olduğu müsabakalardan galibiyetlerle ayrıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi voleybol takımı bu hafta kendi sahasında Ürgüpspor Kulübü Voleybol takımı ile karşılaşma yapacak. Takım maça hazır. Sizler ile bütünleşerek sahadan galibiyetle ayrılmak için gerekli ekip çalışmasını yapmaktadır." dedi.


Melikgazi Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Fuat Kalay ise 03 Kasım 2019 günü saat 14.00'te Kayseri Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda olacaklarını ve galibiyeti seyirciler ile paylaşmak istediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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