Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu KGC üyeleriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Palancıoğlu KGC üyeleriyle bir araya geldi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ağırlayarak, cemiyet üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu KGC üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ağırlayarak, cemiyet üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda basında yapılan çalışmalar, gündemdeki konuların değerlendirmesi yapıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya açıklamasında, "Değerli başkanımız bizimle yakın ilişki içerisinde. Bu ev sahipliğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi basının her zaman yanında ve destekçisi. Karşılıklı iyi niyetli ilişkilerimizin geliştirilmesini temenni ederim" dedi.

Gazetecilerin yoğun bir çalışma hayatı olduğuna dikkat çeken Başkan Dr. Palancıoğlu ise,"Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek için bu birliktelikler oldukça fayda sağlayacaktır. Basınımızı seviyor, fırsat buldukça kendileriyle bir araya geliyoruz. Haber desteği konusunda bizlere katkıları için basın yayın organlarımıza teşekkür ederim. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlıyorsunuz. Türkiye'de zor şartlar altında çalışıyor ve her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu anlamda siz değerli basın mensuplarımızın ve kıymetli ailelerinizin de Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Ev sahipliğinden dolayı Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür eden cemiyet üyeleri, Başkan Palancıoğlu'nun misafirperverliğinden ve samimi sohbetinden oldukça memnun kaldıklarını belirttiler. - KAYSERİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu KGC üyeleriyle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]