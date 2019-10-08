Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu: "Küçükali'de ailelerin sosyal yaşantısı değişecek"
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu: 'Küçükali'de ailelerin sosyal yaşantısı değişecek'

Başkan Palancıoğlu: "Küçükali'de ailelerin sosyal yaşantısı değişecek"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de kentsel dönüşüm projesi uygulanan semtlerde binalar yükseldikçe bölgenin adeta yenilendiğini söyledi.

Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de kentsel dönüşüm projesi uygulanan semtlerde binalar yükseldikçe bölgenin adeta yenilendiğini söyledi.


Küçükali Mahallesi'nde 32 blokta bin 486 daire inşaatının devam etiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, şu andaki inşaatların yüzde 95 oranında tamamlandığını dolayısıyla bu yılsonunda yeni mahalle çehresinin Melikgazi'ye kavuşturulacağını ifade etti.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesi'nde devam eden proje kapsamında mahallenin bundan sonra prestijli semtler arasında yer alacağını değişenin sadece bunlarla sınırlı olmadığını ve ailelerin sosyal yaşamlarının da değişeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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