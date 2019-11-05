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Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu, Meclis Üyelerine Avrupa Konseyi'ni Anlattı

Başkan Palancıoğlu, Meclis Üyelerine Avrupa Konseyi'ni Anlattı

8 saat önce

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kurul toplantısına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis Üyelerine toplantı hakkında bilgiler verdi.

Başkan Palancıoğlu, Meclis Üyelerine Avrupa Konseyi'ni Anlattı, System.String[]

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kurul toplantısına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis Üyelerine toplantı hakkında bilgiler verdi.


Başkan Dr. Palancıoğlu Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsilen katıldığını ifade ederek şu bilgileri verdi:


"AB'nin Strazburg Meclisi daha çok siyasi ve politik kararların alındığı bir merkezdir. 47 ülkeden 350 meclis üyesi bulunmaktadır. Türkiye'den ise 18 temsilcisi yer almaktadır. Bu toplantılarda ülkemizin bildirimlerini sunuyor, açıklamalarda bulunarak haklı davalarımızı gündeme getiriyoruz. Barış Pınarı Harekatı tam anlamı ile özelikle Avrupa için büyük sürpriz olmuştur. Bunu bizzat orada gördük ve yaşadık Hem Amerika'ya hem Rusya'ya barışı masada kabul ettirerek Türkiye büyük bir başarıya imza atmıştır. Çünkü kendi hazırladıkları plan ve projelerini bozan bu harekat karşısında güçlü Türkiye'nin dik duruşuna bir kez daha tanık oldular. Bu toplantıların çok başarı bir şekilde geçtiğini açıkça ifade ede etmek istiyorum. El ele verdiğimiz takdirde ülkemizi kimse parçalayamaz."


Başkan Dr. Palancıoğlu, toplantılarda Türkiye heyetinin ağırlıklı olduğunu ve her zaman olduğu gibi Türkiye'yi çalışmalar ve projelerle en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. - KAYSERİ

Avrupa Konseyi, Strazburg, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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