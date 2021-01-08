Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis üyelerine Geri Dönüşüm Tesisi'ni gezdirerek tesiste yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktardı.

Meclis üyelerine tesis hakkında genel bilgi verildi, atıkların nasıl işlendiği, geri dönüşüm kısmı ve ekonomiye katkısı anlatılarak yeni araç filosu tanıtıldı.

Melikgazi Belediyesi'nin çevreci çalışmaları ile örnek projeler ürettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Meclis üyelerimize ara ara yaptığımız işler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bu kapsamda bugün geri dönüşüm tesisimizi gezdirerek kendilerine yapılan işler hakkına bilgi verdik. Türkiye'de tek olan Geri Dönüşüm Eğitim Salonu ve Geri Dönüşüm Sergi Salonu'nu da gezdirdik. Kayseri'de ilk belediye hizmet binamıza 'Sıfır Atık' belgesini aldık. 'Melikgazi de Sıfır Atık' sloganıyla başlatmış olduğumuz sıfır atık çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. 2020 yılında yaklaşık 7.500 ton geri dönüşüm topladık. 4.664 ton kağıt ambalaj, 835 ton plastik, 20 ton cam ambalaj ve 50 bin litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. 93 bin 500 adet çam ağacının kesilmesi önlendi, 50 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi önlendi. Yapılan geri dönüşüm ile ülke ekonomisine 8.500.000 TL katkı sağlandı. Genel Sıfır Atık Yönetim Sistemi belgesinin, Kayseri de ilk belediyemiz tarafından alındı. Ayrıca yeni alınan araçlarımızla daha seri ve daha nitelikli hizmet vermeye başladık. Araç filomuzu sürekli yeniliyoruz. Kendi paramız haricinde hibe projeler ile de kamyonlar alıyoruz" dedi. - KAYSERİ