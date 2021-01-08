Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi

08.01.2021 15:00
Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis üyelerine Geri Dönüşüm Tesisi'ni gezdirerek tesiste yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktardı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis üyelerine Geri Dönüşüm Tesisi'ni gezdirerek tesiste yapılan çalışmalar hakkında üyelere bilgi aktardı.

Meclis üyelerine tesis hakkında genel bilgi verildi, atıkların nasıl işlendiği, geri dönüşüm kısmı ve ekonomiye katkısı anlatılarak yeni araç filosu tanıtıldı.

Melikgazi Belediyesi'nin çevreci çalışmaları ile örnek projeler ürettiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Meclis üyelerimize ara ara yaptığımız işler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bu kapsamda bugün geri dönüşüm tesisimizi gezdirerek kendilerine yapılan işler hakkına bilgi verdik. Türkiye'de tek olan Geri Dönüşüm Eğitim Salonu ve Geri Dönüşüm Sergi Salonu'nu da gezdirdik. Kayseri'de ilk belediye hizmet binamıza 'Sıfır Atık' belgesini aldık. 'Melikgazi de Sıfır Atık' sloganıyla başlatmış olduğumuz sıfır atık çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. 2020 yılında yaklaşık 7.500 ton geri dönüşüm topladık. 4.664 ton kağıt ambalaj, 835 ton plastik, 20 ton cam ambalaj ve 50 bin litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. 93 bin 500 adet çam ağacının kesilmesi önlendi, 50 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi önlendi. Yapılan geri dönüşüm ile ülke ekonomisine 8.500.000 TL katkı sağlandı. Genel Sıfır Atık Yönetim Sistemi belgesinin, Kayseri de ilk belediyemiz tarafından alındı. Ayrıca yeni alınan araçlarımızla daha seri ve daha nitelikli hizmet vermeye başladık. Araç filomuzu sürekli yeniliyoruz. Kendi paramız haricinde hibe projeler ile de kamyonlar alıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi
Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi
Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi
Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi
Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti         
14:46
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü         
13:15
Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu         
13:09
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi         
11:00
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı         
10:07
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 15:23:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Palancıoğlu meclis üyelerine geri dönüşüm tesisini gezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei