Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi kurban kesim kurslarına kayıtlar başladı"
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Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi Belediyesi kurban kesim kurslarına kayıtlar başladı"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Kursları çerçevesinde her yıl olduğu gibi 'Kurban Kesim Kursu' açılacağını söyledi.

Başkan Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Kursları çerçevesinde her yıl olduğu gibi 'Kurban Kesim Kursu' açılacağını söyledi.

Kayseri'nin ekonomisi, sanayisi ve ticaret hacmi ile bir bölge şehir merkezi haline geldiğini ve Melikgazi'nin de Kayseri'nin lokomotifi olduğu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kayseri ilinde özellikle pastırma ve sucuk hem yöresel hem de ekonomik değeri olan ürünlerdir. Bu mesleğin temelini ise canlı hayvan kesimi oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursu açıyoruz. Şimdi sıra kurslara katılmak isteyenler için kayıt işlemlerindedir. 3 grup halinde gerçekleştirilecek küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursularımız önce teorik sonra uygulamalı olarak verilecektir" dedi.

Küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursları için kimlik fotokopisinin yeterli olduğunu ve MEB onaylı olup ücretsiz olarak verileceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurslara katılmak isteyenlerin 0352 252 13 33 nolu telefonu arayabileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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