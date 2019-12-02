Başkan Palancıoğlu, Mimarsinan OSB'de incelemelerde bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut ve yetkililerle birlikte bölgeyi gezdi.

Palancıoğlu, incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, bölgede yağmur sonrası yaşanan su taşkınları gibi olumsuzları belediye olarak ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Mimarsinan OSB'ye yapılan yatırımın ekonomiye katkı sağladığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin doğu bölgesinde üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği açısından Mimarsinan OSB bir merkezdir. Bu açıdan bu bölgede yapılacak her yatırım, ekonomiye, üretime ve istihdama katkı sağlamaktadır. Belediye olarak yağışlı günlerde adeta sular altında kalan bu bölgeye taşkın su kanalı ve iki menfez inşa edildi. Taşkın su kanalı ve koruma bandı ile bölge bu su baskınlarından kurtarılmıştır. Hayırlı olsun."