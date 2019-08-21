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Başkan Palancıoğlu: "Mimarsinan OSB'ye ulaşımda alternatif yolu tamamlayarak seri ve güvenli...

1 saat önce

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek organize bölgesi ile ilgili yatırımlar, projeler ve belediye işbirliği içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Palancıoğlu:

Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek organize bölgesi ile ilgili yatırımlar, projeler ve belediye işbirliği içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Yatırım ve istihdam odaklı ziyarette Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Başkanı Mehmet Karabulut, "Melikgazi Belediyemiz alternatif yolumuz için gerekli çalışmayı başlattı ve sonuçlandırdı. Bu belediye çalışması aslında Kayseri'ye yatırım olarak yansımış olup istihdam ve üretime katkı sağlamıştır" dedi.


Üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdamı artıran her projeye destek olduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda alternatif yolu en kısa sürede tamamlayarak ulaşımda seri ve güvenli bir ticaret akışını sağladık" diye konuştu.


Şehrin doğu bölgesinde üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği açısından Mimarsinan OSB'nin bir merkez olabileceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, üretimin ve istihdamın artması ile Kayseri şehrinin daha çok kazanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mehmet Karabulut, Mimarsinan, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:26 Kaynak: İHA
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