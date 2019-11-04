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Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru'yu kabul etti.

Başkan Palancıoğlu'na ziyaret, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru'yu kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, kaymakam Duru'yu makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Duru, Develi ile Melikgazi'nin komşu ve iki önemli ilçe olduğunu söyledi.

Melikgazi'nin Türkiye'de takip edilen ve referans gösterilen bir belediye olduğunu belirten Duru, "Melikgazi Belediyesinin hizmet çıtası çok yüksek. Halkın beklentileri ve hizmet anlayışında farklılık var. Halk asfalt, park, yol değil, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sanat ve kurs merkezleri talep ediyor." dedi.

Başkan Palancıoğlu da Melikgazi'nin adeta Kayseri'nin lokomotifi olduğunu dile getirdi.

Melikgazi'de ekonomi, üretim, eğitim ve tarihi mekanların yoğunlukta olduğunu anlatan Palancıoğlu, Develi'nin de gelişime ve yatırıma açık bir ilçe olduğunu ifade etti.

Mustafa Palancıoğlu, Murat Duru, Melikgazi, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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