Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu'na Ziyaretler Sürüyor

Başkan Palancıoğlu'na Ziyaretler Sürüyor

1 saat önce

31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası kazanın Türkiye olduğunu vurgulayan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ile MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, şimdi sıranın hedeflenin projelerin gerçekleştirilmesi...

Başkan Palancıoğlu'na Ziyaretler Sürüyor, System.String[]
31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası kazanın Türkiye olduğunu vurgulayan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ile MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, şimdi sıranın hedeflenin projelerin gerçekleştirilmesi olduğu söyledi.

Tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ile MHP Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke; "Huzurlu ve güven içerisinde bir seçimi geride bıraktık. Kayseri huzur, güven ve sağduyulu bir şehirdir. Bu seçimlerde Cumhur İttifakında birleşerek bunun sürekliliğini istediler. Öncelikle seçmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerinde milletin bir seçim yaptığını bu seçimde projelerin değerlendirildiğini ve MHP ile AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatların birlikte, dayanışma içerisinde çalışmaların bu başarıda büyük payı olduğunu belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu ise; Melikgazi Belediye çalışmaları beğeniliyor, takdir topluyor ve örnek gösteriliyor. Çünkü Melikgazi Belediyesi planlı ve projeli bir çalışma sergiliyor. Bunda yatırım için alınan kararların birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşımın esas alınmasından kaynaklanıyor" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
AK Parti, MHP, Melikgazi, Güncel
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