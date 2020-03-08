Başkan Palancıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Başkan Palancıoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınladı.


Başkan Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Okuma oranlarını artırmalı; sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamalı ve siyasette onlara daha çok alan açmalıyız. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.' Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bizlerin de yerel yönetimler olarak, kadınları desteklemek gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır. Melikgazi Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediye olarak projelerimizin birçoğu kadınlarımıza hitap ediyor. Onları önemsiyor, topluma ve ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete, ticaretten sosyal hayata her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Üreten kadın ve emek veren kadın güçlü toplum demektir. Güçlü toplumlar ise güçlü ve umut dolu yarınların kaynağıdır. Hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:44 Kaynak: İHA
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