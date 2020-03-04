Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin Kayseri'deki STK'ların katılımıyla, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçikler ve şehitler için düzenlenen programa katıldı.

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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin Kayseri'deki STK'ların katılımıyla, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçikler ve şehitler için düzenlenen programa katıldı.


Programda bir konuşma yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birlik Vakfı'na bizleri bu programda bir araya getirdiklerinden dolayı teşekkür ederim. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Son yıllarda hem İslam aleminin hem Türkiye'nin başından sorun sıkıntı eksik olmuyor. Tüm İslam coğrafyası adı konulmamış bir haçlı seferi ile ele geçirilmeye çalışılıyor. Bizlerin el ele vermesi birlik ve beraberlik içinde çalışması son derece önemli. Birlikte olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geliriz." dedi.


"Son yıllarda savunma sanayimiz şaşırtıcı bir biçimde gelişti." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:


"Türkiye havacılık alanında önemli başarılara imza atıyor. Cenab-ı Allah Mehmetçiğimize kuvvet, ordumuza başarılar nasip etsin. Ordumuzun, hükümetimizin başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimize başarı olmaları için her gün dua ediyoruz. Elimizden geldiğince de destek olmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve motivasyonumuzun yüksek olması lazım. Düşmanlarımız sadece fiziki anlamda bir yıpratma değil, manevi anlamda da bir yıpratma çalışması içindeler. Aile ve gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Bunun üzerinde önemli çalışmalar yapmalı ve bunu sürekli hale getirmeliyiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." - KAYSERİ

Bahar Kalkanı Harekatı, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
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