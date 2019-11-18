Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükşehir'e 2020 yılı yatırım sunumu
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükşehir'e 2020 yılı yatırım sunumu - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükşehir'e 2020 yılı yatırım sunumu

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a 2020 yatırımları ile ilgili sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Palancıoğlu'ndan Büyükşehir'e 2020 yılı yatırım sunumu, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a 2020 yatırımları ile ilgili sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Melikgazi'de göreve geldiği günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Çalışmaya daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bu hizmetleri hayata geçirirken bizim en büyük destekçimiz halkımızdır" diye konuştu.


Belediyeler arasındaki uyum ve işbirliği çalışmasına vurgu yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yapacağımız çalışmaları planlamak adına düzenlediğimiz yatırım ve koordinasyon toplantılarımız oldukça faydalı. Belediyelerimiz arasındaki uyum Kayseri'nin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu uyum olduğu için yatırımlar sorunsuz yapılıyor ve Kayseri diğer şehirlerin önünde gelişiyor. Melikgazi'miz için hizmet etme gayreti içindeyiz. Projelendirdiklerimiz var, projelendireceklerimiz var. İnşallah yakın zaman içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2020 Melikgazi insanının hayatını kolaylaştıracağı ve Melikgazi'nin daha yaşanılabilir bir ilçe olması adına da projelerin bir bir hayata geçtiği bir yıl olacak" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, yapılan her türlü işte desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiğini belirtti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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