Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti

16.10.2020 10:19
Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışırken, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek filyasyon ekibinde görevli personellere teşekkür etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışırken, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek filyasyon ekibinde görevli personellere teşekkür etti.

Teşekkür ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetimi ile katılan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Öncelikle İl Sağlık Müdürümüz Ramazan Benli'ye ve sağlık ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gökhan Ülke başkanımızla filyasyon ekiplerimize destek olmak onlara azda olsa moral vermek istedik. Vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları. Kurallara uyarsak başarabiliriz. Bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığı ve yayıldığının tespit edilmesi için filyasyon ekipleri de sahada vakaları ve vakaların temas veya yakın temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırarak salgının önüne geçmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde bizde belediye olarak yoğun bir şekilde çalıştık." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yaklaşık 50 kişilik bir dezenfekte ekibi kurduk. Ekiplerimiz mobil olarak 15 araç ile sürekli sahada çalışma yapıyor. Dolayısıyla pandemi döneminde bankalar, ATM'ler, sağlık ocakları, okullar, camiler, eczaneleri sürekli ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Bizde bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarımıza özellikle filyasyon ekiplerimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti
Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti

Mustafa Palancıoğlu, Koronavirüs, Melikgazi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti - Son Dakika

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