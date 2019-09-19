Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu'ndan 'Gaziler Günü' Mesajı
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Başkan Palancıoğlu'ndan 'Gaziler Günü' Mesajı

4 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Palancıoğlu'ndan 'Gaziler Günü' Mesajı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarihimiz mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitler ve gazilerin fedakarlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle dolu. Onlar, bu vatan topraklarındaki varlığımızın birer sembolü ve güvencesidir." diyerek şunları ifade etti:


"Ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazileri sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Bizler, ecdadımızdan miras kalan hasletlere sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle, bizlere emanet edilen bağımsız vatan toprakları üzerinde, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda vatanı müdafaa ve terörle mücadele esnasında gazilikle onurlanmış, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz gazilerimiz ve bütün gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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