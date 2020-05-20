Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere hediye - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Mücadele'nin 101'inci yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 gence Kayserispor'un lisanslı tişörtünü hadiye etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte bir etkinliğe katılan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çekilişle 101 kişiye Kayserispor'un ürünlerini hediye etti.

Bayramda Melikgazi'de yaşayan gençler için özel çekiliş yaptıklarını ifade eden Palancıoğlu, bugüne özel 101 kişiye Kayserispor'un lisanslı tişörtünü hediye ettiklerini belirtti.

Kayserispor'a her zaman destek olacaklarını vurgulayan Palancıoğlu, "İnşallah bundan sonra da Kayserispor'a alt yapı desteği vereceğiz. Gençler bizim için önemli. İnşallah Kayserisporumuzu çok daha iyi yerlerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı ise desteğinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.