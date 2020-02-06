Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere müjde - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere müjde

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Sosyal Tesisinde eğitim alan öğrencileri ziyarete ederek, gençleri mutlu edecek müjdeler verdi.

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere müjde, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Sosyal Tesisinde eğitim alan öğrencileri ziyarete ederek, gençleri mutlu edecek müjdeler verdi.


Gençlere yönelik tasarladığı 'Akıl Küpü Çalışma İstasyonu' projesini gençlerle paylaşan ve proje hakkında gençlerin fikirlerini soran Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eskişehir Bağlarındaki Danışmentgazi Sosyal Tesislerimizdeyiz. Burada gençlerimize müjdeler verdik. Bu bölgeye akıl küpü adı altında hem dershane hem kütüphane gibi işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkanların sunulduğu bir tesis yapacağız. Aynı zamanda da bu tesiste de bazı yenilikler yapacağız. Sınıflar, kütüphane ve kafeteryasını yenileyeceğiz. Bu yeniliklerle beraber gençlerimizi mutlu edeceğiz. Keyifli vakit geçirecekleri ortamları hazırlayıp onların hizmetine sunacağız. Rabbim geleceği için emek veren tüm geçlerimize başarılı ve hayırlı bir ömür nasip etsin." dedi.


Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek olan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu projesinde çalışma istasyonlarında tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alacak. Bu istasyonlar gençlerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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