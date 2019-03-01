Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu'ndan İldem'de Gönül Köprüsü

Başkan Palancıoğlu'ndan İldem'de Gönül Köprüsü

18 dakika önce

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem'de bulunan Melikgazi Belediyesi Semt Polikliniğindeki vatandaş ve sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Başkan Palancıoğlu'ndan İldem'de Gönül Köprüsü, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem'de bulunan Melikgazi Belediyesi Semt Polikliniğindeki vatandaş ve sağlık çalışanlarıyla buluştu.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla İldem'de Melikgazi Belediyesince hizmete giren semt polikliniğini ziyaret etti.

Merkezdeki vatandaş ve sağlık çalışanlarıyla yakından ilgilenen Palancıoğlu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Palancıoğlu, sıcak ve samimi ortamdaki sohbetlerde güler yüzle gönül köprüsü kurdu.

Merkezdeki herkesle tek tek ilgilenen Palancıoğlu kadın, emekli, genç ve çocuklara yönelik projeleri hakkında bilgiler de verdi.

Palancıoğlu, sağlık merkezindeki ziyaretin ardından çevresindeki eczanelere de geçti. Burada çalışanlar ve hastalarla görüşen Palancıoğlu, görüş, istek ve önerilerini dinledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

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