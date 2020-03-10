Başkan Palancıoğlu'ndan imar planlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan imar planlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin imar planlarının gelişime ve geleceğe yön veren bir planlama ve çalışma örneği sergilediğini bildirdi.

Başkan Palancıoğlu'ndan imar planlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin imar planlarının gelişime ve geleceğe yön veren bir planlama ve çalışma örneği sergilediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu, imar planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Melikgazi imar planlarında elektrik, su, kanalizasyon, iletişim hatları gibi yer altı yatırım detaylarının da yer aldığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir plan var ise o planlamada detaylarda olmalı, aksi takdirde plan yüzeysel olur. Melikgazi Belediyesi olarak imar planlarında mesken, iş yeri, ticaret alanı gibi genel veriler yer almaktadır. Ancak planı planlama yapan, detaylardır. İmar planlarımızda yer altı yatırımlarımız da yer almaktadır. Bu özellik sayesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile çalışmalar başarıyı artırıyor. Örnek olarak bizim planlarda elektrik hatları, PTT hatları, kanalizasyon gibi her türlü yer altı şebekesi planlara işlenmiştir. Melikgazi Belediyesi olarak şimdi de doğal gaz hatlarının sayısal verilerini imar planlarına işliyoruz."

Palancıoğlu, ayrıca her kurumun alt yapısını gerçekleştirirken veya yatırımlarını yönlendirirken bu verileri kullanarak planlama yapabileceğini sözlerine ekledi.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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