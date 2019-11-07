Başkan Palancıoğlu'ndan kandil mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Mevlit Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, "İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunlara yer verdi: "Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Bu gece, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflendirdiği gece. Bizi bir Mevlid-i Nebi'ye daha ulaştırdığı için Rabbime hamd ediyor, Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed'e (SAV) salatu selam ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ