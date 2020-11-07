LÖSEV'den Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve beraberindekileri ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Palancıoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurguladı.

Çocukların her zaman yüzlerinin gülmesini istediklerine dikkati çeken Palancıoğlu, Lösemili Çocuklar Haftası'nda herkesi LÖSEV'e destek olmaya davet etti.

İl Koordinatörü Çiftçi de Başkan Palancıoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.