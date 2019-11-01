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Başkan Palancıoğlu'ndan maça davet

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor'un Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet etti.

Başkan Palancıoğlu'ndan maça davet, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor'un Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet etti.

Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, Melikgazi Belediyespor'un ligde başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.

Takımlarının bu hafta sahasında Ürgüpspor ile karşılaşacağını dile getiren Palancıoğlu, "Takımımız maça hazır. Taraftarımızla bütünleşerek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Antrenör Fuat Kalay ise 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Kayseri Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapacakları maçta alacakları galibiyeti seyircileriyle paylaşmak istediklerini kaydetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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