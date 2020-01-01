Başkan Palancıoğlu'ndan muhtarlara özel ağaçlandırma alanı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ağaçlandırma çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini ve 58 mahalle muhtarına özel plakette isimleri yazılı ağaçların toprak ile buluşturulduğunu söyledi.



Esenyurt Kanal kenarı boyunca kendilerine tahsis edilmiş ağaçların dikkatle ve özen ile dikildiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Mahalle muhtarımıza özel alan oluşturduk ve bu kanal boyunca 10 ile 12 metre uzunluğunda ağaçların dikimi gerçekleştirdik. Kanal boyunca ekilen ağaçlar ile bölgenin yeşil alan çehresi değişecektir. Katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.



10 metreden uzun olun ağaçların dikilmesi ile bir bakıma bölge ağaçlandırma çalışmasına 15 yıl zaman kazandırdıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ağaç dikim etkinliğine sivil, mesleki ve özel kurum ve kuruluşlar ile devam ettirileceğini sözlerine ekledi.



Ağaç dikimi gerçekleştirilen alanlardaki mahalle muhtarları ise ilkbaharda bölge halkının bu ağaçları görünce çok şaşıracaklarını belirterek, "Melikgazi Belediyesi fidan değil ağaç dikilmesini gerçekleştiriyor. Böylece şehrimize 15 yıl gibi bir zaman kazandırıyor" dediler. - KAYSERİ