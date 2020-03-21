Başkan Palancıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına gönülden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına gönülden destek - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına gönülden destek

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi balkonundan gece gündüz demeden koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına destek alkışında bulundu.

Başkan Palancıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına gönülden destek, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi balkonundan gece gündüz demeden koronavirüs salgını mücadelesi kapsamında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına destek alkışında bulundu.


Destek alkışına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de katıldı. Melikgazi'den alkışlar sağlıkçılar için yükseldi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlık personellerine destek olmak için, pencere ve balkonlardan alkışlanmasının tam anlamı ile toplumsal dayanışmanın güzel bir ifadesi olduğunu ve bu davranışa hem gönülden hem de bizzat uygulayarak destek olduklarını söyledi. Özellikle insan hayatının korunması ve halk sağlık için özveri ile çalışanlara saygı duyulması gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Halk sağlığı için fedakarlık eden sağlık çalışanlarına herkesin duyulan saygıyı belli etmesi gerekir. 19 Mart akşamı ilkinin yapıldığı, 20 Mart'ta devam eden bu özverili çalışmayı takdir eden ve şükranlarını sunan Türk halkının alkış eylemlerine bizzat bizlerde katıldık, gönülden destek verdik." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, balkonlar veya pencerelerden alkışlarla destek olan hemşirelerine de sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadıkları ve desteklerini sundukları için ayrıca teşekkür etiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:47 Kaynak: İHA

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