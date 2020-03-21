Başkan Palancıoğlu'ndan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de sosyal medya üzerinden haberleşen ve saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral veren vatandaşlara Başkan Palancıoğlu da belediye binası balkonundan eşlik etti.

Palancıoğlu, sağlık personelinin destek amaçlı, pencere ve balkonlardan alkışlanmasının toplumsal dayanışmanın güzel bir ifadesi olduğunu ve bu davranışa hem gönülden hem de bizzat uygulayarak destek olduğunu belirtti.

Palancıoğlu'na AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de eşlik etti.