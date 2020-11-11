Başkan Palancıoğlu'ndan Teknopark'a ziyaret - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar ve yeni buluşlar hakkında bilgi alan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaları gezdik. Teknopark'ta faaliyet gösteren firma yetkilileri, firmaları, yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Teknopark şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak adına önemli çalışmalar yapıyor. Bu yenilikçi çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim. Değer üreten, yenilikçi ve inovatif Türkiye yolunda desteklerimiz her zaman tam. Ülkemizin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan firmalarımız güzel işler yapıyor. Teknopark, ortak projelerle katma değerli üretimin artırılmasını hedefliyor. Merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite belediye işbirliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımız var." dedi. - KAYSERİ