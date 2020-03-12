Başkan Palancıoğlu'nun "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'nun '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu'nun "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu'nun

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Palancıoğlu mesajında; Vatan, millet ve istiklal sevgisi ile dolu Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 99. yıl dönümünün kutlanacağını bildirerek: "İstiklal Marşı; Türk Milletinin özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan, yurt ve bayrak sevgisinden ödün vermeden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'İstiklal Marşı'mızla yüzce milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği azmini, bağımsızlık aşkını, hür yaşama iradesini en parlak ve en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir. Milletimizin gönül dünyasını en veciz şekilde dizelere dökerek bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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