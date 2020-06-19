Başkan Palancıoğlu'nun çalışmaları sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika

AK Parti Kayseri teşkilatları tarafından sosyal medyada #PalancıoğluHizmetleri hashtag'i üzerinden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun son bir ay içinde yaptığı hizmetler paylaşılarak büyük ilgi gördü.



Vatandaşlar Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun hizmetlerini destek tweetleriyle taktir edip paylaşırken, #Palancıoğluhizmetleri hashtag'i Kayseri ve Türkiye genelinde ses getirdi.



Sosyal medyada destek veren herkese teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yaptığımız işlerin ve hizmetlerimizin sosyal medyada takdir görmesi ve beğenilmesi çalışma şevkimizi daha da artırdı. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın konforu ve kaliteli hizmet alması için gönülden yapıyoruz. Vatandaşlarımızın nitelikli ve eşit hizmet alması için parklar, bahçeler, yaya yolları, otoparklar, ağaç dikimi ve diğer hizmetleri hayata geçiriyoruz. Şehrimize ve hizmete sevdalıyız. Ben ve mesai arkadaşlarım gece demeden gündüz demeden hemşehrilerimize daha konforlu hizmet vermek için çalışıyoruz. İnşallah ilçemizin ihtiyaç ve eksiklerini tamamlamaya, beklentilere cevap vermeye devam edeceğiz. İlk günkü heyecanımızla hizmet üretecek, refah seviyesini daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Melikgazi'miz için daha yürüyecek çok yolumuz var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bir ve beraberliğimizden aldığımız güçle Melikgazi'mize daha güzel ve nitelikli hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ