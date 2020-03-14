Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) "Ödüllü Medya Yarışması"nda dereceye giren medya mensuplarını tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) "Ödüllü Medya Yarışması"nda dereceye giren medya mensuplarını tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, cemiyetin yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüri 7 dalda 50'a yakın eseri incelendi.

Yarışmada başarı gösteren basın mensuplarını kutlayan Palancıoğlu, Kayseri'deki medya çalışanlarının haber ve yorumlarıyla Türkiye gündeminin belirlenmesinde emeği olduğunu ifade etti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yarışmanın ana teması teşvik edici, özendirici ve bir bakıma da farkındalık oluşturan eserlerin ödüllendirilmesi. Kayseri'deki basın mensupları, birçok yarışmada eserleri, yazıları, yorumları, haberleri ve fotoğrafları ile sürekli ödül alıyor. Bu başarıyı kutluyor ve kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm basın mensupları ve yöneticilerini tebrik ediyorum."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
22:11 Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:24:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Palancıoğlu ödül alan medya mensuplarını tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]