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Başkan Palancıoğlu: "Öğrencilerimiz emeklerimizi boşa çıkarmadılar"

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyeye bağlı sosyal tesislerde eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyeye bağlı sosyal tesislerde eğitim alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Kurslara devam eden 350 öğrenciden 115 öğrenci sınavı kazanarak çeşitli bölümlere yerleşti.


Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda başarılı olan öğrencilerle bir araya gelen ve onlara çanta hediye eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Öğrencilerimiz girdikleri sınavda başarılı oldular. Sosyal tesislerimizde öğrencilere her kademede destek kursları veriyoruz. Ücretsiz kitap dağıtımları, birebir ders anlatımları ve motivasyon seminerleri ile sınava hazırlanan öğrencilerimize tam donanımlı eğitim imkanı sunuyoruz. Bu sene yine büyük bir başarı elde ettik yine. Buda ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Öğrencilerimiz emeklerimizi boşa çıkarmadılar çok şükür. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, gelecek eğitim hayatlarında başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kurslarda eğitim alarak başarılı olan öğrencileri tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, öğrencilere çanta hediye ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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