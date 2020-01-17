Başkan Palancıoğlu öğrencilerin yarıyıl heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek karne dağıttı.



Öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulunan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulu öğrencilerimizle bir araya gelerek, bu dönem dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Biz size güzel bir şehir, güzel yarınlar, güzel gelecekler bırakıyoruz. Herkesin hedefine daha rahat ulaşabileceği bir Türkiye için gayretle çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, iyi bir eğitimin, iyi bir gelecek olduğunu, Belediye olarak, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim almaları, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yer almaları için gayret gösterdiklerini söyledi. - KAYSERİ