Başkan Palancıoğlu: "Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın" - Son Dakika

Ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Melikgazi Belediyesi'ne müracaatlar başladı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından beyanname vermek için son günün 1 Mart 2021 olduğu hatırlatıldı.

2 yılda bir muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için Melikgazi Belediyesi'ne müracaat edilmesi gerektiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu'na göre 2 yılda bir yapılması zorunlu olan ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi için 1 Mart 2021 tarihine kadar Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne beyan verilmesi gerekmektedir. 2 yılda bir muayene ve damgaya tabi olan ölçü aletleri; açık, kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve pazar yerleri dışındaki esnafımızın ticari amaçla kullanmış olduğu iki tona kadar çekeri olan elektronik teraziler, kefeli teraziler, ibreli teraziler, asma teraziler, elektronik veya mekanik kantar ve basküllerdir. Kişi ve kuruluşların cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi, çekeri, markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka vermeleri gerekmektedir. Ticaret gereklerine ve kamu yararı açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla bu tür cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor" dedi. - KAYSERİ