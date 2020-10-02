Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor

Her cuma günü sabahın ilk saatlerinden itibaren sahada yapılacak işleri tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi ve Esenyurt Mahallelerinde tespit çalışması yaparak pazartesi günü sonbahar temizlik çalışması başlayacağını söyledi.

Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Her cuma günü sabahın ilk saatlerinden itibaren sahada yapılacak işleri tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi ve Esenyurt Mahallelerinde tespit çalışması yaparak pazartesi günü sonbahar temizlik çalışması başlayacağını söyledi.

Günün ilk saatleri sahada gezerek eksikleri yerinde tespit eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her mahallemizde her cuma tespit ettiğimiz çalışmaları pazartesi günleri ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Bugün Battalgazi ve Esenyurt Mahallemizde tespit yapacağız. Bu kapsamda her mahallede yapılacak olan çalışmalar belirleniyor ve yapılıyor. Boş alanlarda yabani ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmalarımız yapılacak. Tüm mahallemizde bu çalışmaları yapacağız. Belediye ekiplerimizle, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştireceğiz. Parklar, yollar, sosyal tesisler gibi birçok hizmeti yaparken ilçemizin temizlik hizmetlerini de aksatmıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı rahat ettirmenin mücadelesini veriyoruz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun." dedi. Her cuma günü erken saatlerde birkaç mahalleyi gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, koordineli çalışma ile ilçede geniş çaplı bir hizmet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayaydın ise, yapılan çalışmaları için Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediyemizden ne istediysen zamanında yapıldı. Asfaltımız yenilendi mahallemizde hizmet kalitesi arttı. Başkanımız bizzat kendisi gezerek yapılması gereken işleri yerinde tespit ediyor. Emekleri için Melikgazi Belediyemize teşekkür ederim." diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor
Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor
Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor
Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor
Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor

Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi, Esenyurt, Cuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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