Başkan Palancıoğlu, Sarımsaklı'da ihtiyaçları yerinde tespit etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde görerek çalışmaların pazartesi günü başlayacağını belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında her cuma bir mahallede inceleme yaparak ihtiyaç olan çalışmaları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.

Ziyaretlerin akabinde tespit edilen ve yapılması gereken işleri yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, "Bu sabah da daha güneş doğmadan Sarımsaklı Mahallesine geldik. Burada yapılacak işleri muhtarımızla beraber değerlendirdik. Sorunları yerinde tespit edip, hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Mahallelerimize gerekli tüm hizmetleri sunmak, cadde ve sokaklarımızı yenilemek, yeni parklar ve pazar yerleri yapmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan tüm mahallelerimize hizmet sunuyoruz. Melikgazi büyüyor, değişiyor ve değişim devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sarımsaklı Mahallesi muhtarı Necati Türkay ise "Başkanımıza çok teşekkür ederim. İhtiyaç olan ve yapılması gereken yerleri söyledim. İnşallah kısa zamanda yapılacak. İnşallah yollarımız yapılacak, bazı ihtiyaçlarımız karşılanacak. Mahallemiz güzelleşecek." değerlendirmesinde bulundu.