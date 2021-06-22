Başkan Palancıoğlu, şampiyon bisikletçi Funda Taşkın'ı tebrik etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Konya'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda iki madalya kazanan Funda Taşkın için kutlama mesajı yayımladı.

Palancıoğlu mesajında, şampiyonada Kayseri'yi temsil eden ve zamana karşı yarışlarda ikinci, yol yarışlarında ise şampiyonluğa uzanan Funda Taşkın'ın elde ettiği başarından gurur duyduklarını belirtti.

Kayseri'de belediyelerin spor alanında önemli tesis yatırımları hayata geçirdiğini, gün geçtikçe bu hizmetlerin meyvelerinin alındığını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Konya'da yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda genç bayanlar kategorisinde yarışan Funda Taşkın'ın başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayseri'de yetişerek birçok başarıya imza atan Funda Taşkın bizleri mutlu etmiş, disiplinli çalışma ve azmin sonunda başarının olacağını adeta kanıtlamıştır. Belediyeler onarak bisiklet sporunun yaygınlaşması için özel bisiklet yolları inşa ediyoruz. Çünkü bisiklet, sporun yanında sağlıklı yaşamının da bir aracıdır. Belediyelerin spor tesisleri yapmasının, spor ve sporcuya önem vermesinin bu başarılarda büyük payı olduğunu düşünüyorum."