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Başkan Palancıoğlu, Tarihi Kentler Birliği toplantısına katıldı

18 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Tarihi Kentler Birliği'nin İstanbul'da yapılan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Başkan Palancıoğlu, Tarihi Kentler Birliği toplantısına katıldı, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Tarihi Kentler Birliği'nin İstanbul'da yapılan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanmış projeler kapsamında yazılı olarak çalışma raporu ve projeler hakkında bilgi sunuldu.


Melikgazi Belediyesi olarak birçok yapının koruma altına alındığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihi yapı ve binalar ile doğal alanlara sahip çıkılarak hem tarihin koruma altına alındığını hem de gelecek kuşaklara miras olarak devredildiğini belirtti.


Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan yapıların mimarisi, sanatsal yapısı, sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi için önemli olduğu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:


"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz. Çünkü bu yapılar Kayseri'nin olduğu kadar Anadolu'nun bir kültür mirasıdır. Bu nedenle koruma planları oluşturuyor sonra da aslına uygun olarak onarıyoruz. Son olarak da günümüze kazandırarak turizm, eğitim veya kültürün hizmetine sunuyoruz. Bu uygulama ve başarıyla tamamlanmış projelerimiz hakkında Tarihi Kentler Birliği'nin İstanbul'daki toplantısında yazılı bir bilgilendirme raporu sunduk." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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