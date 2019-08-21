Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu taşkın kanallarını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Palancıoğlu taşkın kanallarını inceledi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, önceki gün başlayan sağanak yağış sonrası ilçe genelinde bulunan taşkın su kanallarını inceledi.

Başkan Palancıoğlu taşkın kanallarını inceledi, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, önceki gün başlayan sağanak yağış sonrası ilçe genelinde bulunan taşkın su kanallarını inceledi.


Ana kanalların tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, cadde ve sokaklardaki rögarları bu kanallara bağlayacaklarını vurguladı. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları kaydetti;


"En sıcak aylardan Ağustos ayında kısa sürelide olsa şiddetli sağnak yağmur yağdı. Birçok bölgede inceleme ve tespit çalışması yaptık. Belediyemizce yapılan Yıldırım Beyazıt taşkın koruma kanalındayız. Taşkın kanal korumu çalışmamız Mimarsinan OSB'de devam ediyor. Taşkın su kanalları ile su taşkınlarını önlüyoruz, şimdi sıra su birikintilerini bu kanala bağlama işinde. Şiddetli yağıştan su basabilirdi. Melikgazi personelimize teşekkür ederim. Yağmur yandığından beri gayretle çalışıyorlar. Alt yapıdan ve hızlı yağıştan dolayı su basmaları oluyor. KASKİ ve gerekli kurumlar elinden gelen çalışmaları yapıyor. Bir daha su baskınları yaşanmasın diye tespit ettiğimiz noktalara gerekli çalışmaları yapacağız." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı
Ataşehir'de su baskınında can pazarı Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Palancıoğlu taşkın kanallarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]