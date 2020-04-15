Başkan Palancıoğlu, temizlik personelini ziyaret etti - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren temizlik personelini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiren temizlik personeliyle bir araya geldi.

Başkan Palancıoğlu, her zaman olduğu gibi bu süreçte de emeklerinden dolayı temizlik personeline teşekkür etti.

Temizlik işlerinin belediyelerin en zor işlerinden olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şuanda evde kaldığımızdan dolayı ürettiğimiz çöplerin çok hızlı bir şekilde toplanması gerekiyor. Yoksa hem sineklenmeye hem de kokuya sebep olabilir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, 125 araç ve 400'e yakın personel ile her gün ilçemizin temizliğini yapıp çöplerini topladı. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi kendileri de gece gündüz çalışıyor. Hepsi de Melikgazi'nin daha hijyenik ve temiz olması için gayret gösteriyor. Dolayısıyla onları yürekten alkışlıyoruz. Emeklerine sağlık."