Başkan Palancıoğlu, "Trafikte öncelik yayalarındır, yaya geçişlerine öncelik veriyoruz" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaya yollarına ve geçişlerine belediye olarak bir düzen ve standart getirildiğini çünkü bireylerin güvenli ulaşımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçişlerine öncelik verdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu " İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması hayata geçirildi. Melikgazi Belediyesi olarak güvenli, seri ve akışkan bir yaya ulaşımı sağlamak için yaya geçişlerinin uyarıca yer, yol yazı ve levhaları ile öncelik tanınmasını sağlıyoruz. Çünkü bize göre trafik akışında yaya yolu öncelikli olup, uygulamaları buna göre yapmaktayız. 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinde beri konuya hassasiyetimiz artmıştır. En güzel ve bizi mutlu eden ise hemşerilerimizin bu yaya geçişlerine gereken hassasiyeti göstermesidir. Önceliğimiz insan, önceliğimiz yaya. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Melikgazi'mizde de kırmızı çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, öncelik yaya geçişi ile ilgili olarak düzenli bir şekilde yol işaretlemesi yaptıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ