Başkan Palancıoğlu, Türkiye'de 9. oldu - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 147 belediye başkanının başarı performansının değerlendirildiği ankette, Kayseri'de birinci, Türkiye'de 9. oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sonar Araştırma Şirketi tarafından yerel seçimlerin birinci yıl dönümünde İstanbul hariç 20 büyükşehirin nüfusu yüksek olan 147 ilçesinin belediye başkanlarının başarı performansının değerlendirildiği anket yapıldı.

Başkan Palancıoğlu, 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yapılan ankette, Kayseri'de birinci, Türkiye'de ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, yatırım ve hizmetlerin sunulmasında vatandaşların memnuniyetinin çok önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşların en iyi hizmeti hak ettiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"20 büyükşehirin tüm ilçelerinde vatandaşlar ile yapılan ankette Melikgazi Belediye Başkanı olarak yüzde 52,7 ile 2020 yılının en başarılı 9. belediye başkanı seçildik. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Hizmet sevdalısı güler yüzlü Melikgazi Belediyemizin ekibine, meclis üyelerimize, hizmet etmekle onur duyduğum tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."