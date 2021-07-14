Başkan Palancıoğlu Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği toplantısında - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsilen çevrimiçi olarak yapılan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin toplantısına katıldı.

Toplantıda Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli söylemlerde bulunduklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Pandemiden dolayı çevrimiçi olarak yapılan Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin toplantısına Türkiye'yi temsilen katılıyoruz. Buradaki toplantılarda söz alıyoruz. Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli söylemlerde bulunuyoruz. Tabii Avrupa Birliği genişleme süreci ile ilgili Türkiye'nin de içinde olduğu bir süreç var. Burada yerel yönetimlerin, belediyelerin rolü dijital şehirler, akıllı kentler ile ilgili. Dolayısıyla buradaki toplantıda da Türkiye'nin menfaatlerini en iyi koruyacak şekilde buraya katılıyoruz. 6 ayda bir olan toplantılar haricinde bu komite toplantıları da yaklaşık 2 ayda bir yapılıyor ve bizlerde katılıyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Türkiye Avrupa'da gerçekten ilerleyen büyüyen genişleyen bir ülke bundan sonra da Türkiye'nin rolü Avrupa'da çok daha farklı olacaktır. Biz de bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - KAYSERİ