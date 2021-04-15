Vefat eden KGC Başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu mesaj yayımladı.

Yalçın mesajında, Veli Altınkaya'nın Kayseri'nin duayen gazetecilerinden birisi olduğunu belirtti.

Sevdikleri bir kişiyi daha koronavirüs nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Yalçın, "Veli Altınkaya hem gazetecilik hem de Kayseri sevdalısı bir insandı. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere basın camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim merhametiyle muamele etsin." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Altınkaya'yı kaybettikleri için derin bir üzüntü içinde olduğunu aktardı.

Altınkaya'nın Kayseri'ye emek veren bir kişi olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok yakın bir zaman öncesine kadar, sağlığında bir araya geldiğimiz, muhabbet ettiğimiz, çeşitli istişarelerde bulunduğumuz bir abimizdi kendisi. Ama sonradan maalesef organ yetmezliği ile birlikte koronavirüse yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar versin. Salgın birçok sevdiğimizi bizden aldı. İnşallah bundan sonra en kısa zamanda bu salgının bitmesini Allah'tan niyaz ediyorum."